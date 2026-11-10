Künstliche Intelligenz ist längst auch Thema in Unternehmen. So etwa bei Musashi in Bad Sobernheim, wo die Technologie in der Produktion und Verwaltung zum Einsatz kommt. Doch nicht alle Firmen haben die Voraussetzungen, um die Technologie zu nutzen.
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Künstliche Intelligenz (KI) nimmt zunehmend Raum ein: Sei es im privaten Gebrauch, in Gesprächen, in den Medien. Darüber hinaus wird die KI auch in Unternehmen eingesetzt, sofern das möglich ist. So auch im Kreis Bad Kreuznach.Zum Einsatz kommt die Technologie zum Beispiel bei MusashiEurope GmbH in Bad Sobernheim – in der Verwaltung und der Produktion.