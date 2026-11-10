Wirtschaft im Blick
Kreis Kreuznach: KI unterstützt Arbeit in Unternehmen
Musashi in Bad Sobernheim legt erkennbar großen Wert auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. So kommt diese sowohl in der P
Musashi in Bad Sobernheim legt erkennbar großen Wert auf die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. So kommt diese sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung zum Einsatz.
Christine Jäckel

Künstliche Intelligenz ist längst auch Thema in Unternehmen. So etwa bei Musashi in Bad Sobernheim, wo die Technologie in der Produktion und Verwaltung zum Einsatz kommt. Doch nicht alle Firmen haben die Voraussetzungen, um die Technologie zu nutzen.

Lesezeit 2 Minuten
Künstliche Intelligenz (KI) nimmt zunehmend Raum ein: Sei es im privaten Gebrauch, in Gesprächen, in den Medien. Darüber hinaus wird die KI auch in Unternehmen eingesetzt, sofern das möglich ist. So auch im Kreis Bad Kreuznach.Zum Einsatz kommt die Technologie zum Beispiel bei MusashiEurope GmbH in Bad Sobernheim – in der Verwaltung und der Produktion.
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