Vorsorge für den Ernstfall Kreis Kreuznach ist beim Katastrophenschutz auf Stand 23.09.2025, 15:00 Uhr

i Die Kreiznacher Narrefahrt ist eine Lage, für die es beim Kreis einen Alarm- und Einsatzplan gibt. Christine Jäckel

Sein Vorgänger habe dafür gesorgt, dass der Kreis Kreuznach für viele Lagen wie Hochwasser oder Waldbrand über eine gute technische Ausstattung verfügt, betonte BKI Alexander Roßkopf im Kreisausschuss. Die Zukunftsherausforderung: Der Zivilschutz.

„Den Alarm- und Einsatzplan gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt Alarm- und Einsatzpläne für bestimmte Szenarien“, erläuterte Alexander Roßkopf, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises, den Mitgliedern des Kreisausschusses. Landrätin Bettina Dickes hatte eine Anfrage von FDP-Kreistagsmitglied Thomas Bursian zu diesem Thema kurzerhand als regulären Tagesordnungspunkt nachgezogen, dem seit der Ahrflut besonderes ...







Artikel teilen

Artikel teilen