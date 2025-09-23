Sein Vorgänger habe dafür gesorgt, dass der Kreis Kreuznach für viele Lagen wie Hochwasser oder Waldbrand über eine gute technische Ausstattung verfügt, betonte BKI Alexander Roßkopf im Kreisausschuss. Die Zukunftsherausforderung: Der Zivilschutz.
„Den Alarm- und Einsatzplan gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt Alarm- und Einsatzpläne für bestimmte Szenarien“, erläuterte Alexander Roßkopf, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises, den Mitgliedern des Kreisausschusses. Landrätin Bettina Dickes hatte eine Anfrage von FDP-Kreistagsmitglied Thomas Bursian zu diesem Thema kurzerhand als regulären Tagesordnungspunkt nachgezogen, dem seit der Ahrflut besonderes ...