Der Kreis winkt ab: Er kann die Sanierung der Laufbahn der Sportanlage am Staaren in Bad Sobernheim nicht finanziell unterstützen. Haushaltslage und Vorgaben der Aufsicht lassen das nicht zu.

Die Laufbahn der Bad Sobernheimer Sportanlage am Staaren ist dringend sanierungsbedürftig. Allerdings wird seit Jahren diskutiert, wer für die Sanierungskosten des vorrangig für den Schulsport genutzten Sportplatzes aufkommen muss.

Die Kreisverwaltung meldet sich in der Diskussion nun zu Wort und schildert in einer Stellungnahme die Situation. Demnach ist es dem Kreis aus Haushaltsgründen untersagt, eine eigene Beteiligung an der Sanierung zu leisten. Allerdings könnte das Land das Projekt mit bis zu 50 Prozent fördern.

Greiner hat Vertrag gekündigt

„Der vor vielen Jahren geschlossene Vertrag zwischen dem Landkreis Bad Kreuznach und der Stadt Bad Sobernheim, der eine Entschädigung des Landkreises für die Nutzung der Sportanlage am Staaren durch die beiden Schulen in Trägerschaft des Landkreises, Emanuel-Felke-Gymnasium und Disibod Realschule plus, vorsah, wurde bereits zum 31. Januar 2020 durch den damaligen Stadtbürgermeister Michael Greiner (SPD) gekündigt“, erläutert Pressesprecherin Simone Mager.

Die Kreisverwaltung habe der Stadt daraufhin die rechtliche Lage erläutert. Anwendbar sei hier Paragraf 15 des Sportförderungsgesetzes. Demnach müssen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, die mit öffentlichen Mitteln gefördert worden sind, wie vorgesehen verwendet und erhalten werden. „Die Staaren-Sportanlage wurde seinerzeit im Rahmen des Sportfördergesetzes mit öffentlichen Mitteln gefördert.“ Die öffentlichen und mit öffentlichen Mitteln geförderten Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen seien dem Schul- und Hochschulsport für den Übungs- und Wettkampfbetrieb kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

„Nach Kündigung der Nutzungsvereinbarung war es dem Landkreis folglich rechtlich und finanziell nicht mehr erlaubt, sich an der Finanzierung der Sportanlage zu beteiligen“, betont Mager. In einem Gespräch mit dem damaligen Stadtbürgermeister Greiner und Vertretern der Verbandsgemeinde Nahe-Glan im Dezember 2023 sei eine mögliche Sanierung – bezuschusst über die Sportstättenförderung des Landes – besprochen worden.

Aufsicht erlaubt keine Förderung durch Kreis

Antragsteller könnten demnach nach Priorisierung einer Maßnahme durch den Sportstättenbeirat und einer Förderung durch das Land mit einer 50-prozentigen Förderung Kosten rechnen. „Dem Landkreis ist eine zehnprozentige Beteiligung an der Förderung durch die Kontrollinstanz der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion untersagt“, betont Mager mit Blick auf die Haushaltslage und die Vorgaben der Aufsicht.

Nach diesem Gespräch sei der Verbandsgemeinde durch den Referatsleiter „Gebäudemanagement und Schulen“ der Kreisverwaltung ein entsprechender Antrag übersandt worden. Dieser Antrag sei jedoch bisher nicht gestellt worden.

Landrätin will einheitliches Vorgehen

Die Sprecherin weist darauf hin, dass die Finanzierung der durch Schulen genutzten Sportstätten im Landkreis sehr unterschiedlich geregelt ist. Landrätin Bettina Dickes „strebt deshalb perspektivisch ein einheitliches Vorgehen an und wird das Thema auf die Agenda der Kreisgremien setzen“.