Widersprüche zurückgewiesen Kreis: Genehmigung für Windkraft am Zollstock rechtens Marian Ristow 18.07.2026, 14:18 Uhr

i Insgesamt sollen im Windpark Zollstock acht Windräder entstehen, davon fünf auf Bad Sobernheimer Grund. Außerdem ist Nußbaum mit zwei Anlagen und Monzingen mit einer Anlage beteiligt. Silke Jungbluth-Sepp

Im Hügelland brodelt es: Streit um Windräder, verstummte Bürgerproteste und eine Behörde, die zu den Plänen schweigt. Was hinter den Windplänen in Bad Sobernheim steckt, lesen Sie hier.

Die Genehmigung für die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Zollstock in Bad Sobernheim ist mitsamt Widerspruchsbescheid bestandskräftig, teilt die Kreisverwaltung mit. „Die Klagefrist ist nach unserer Postzustellungsurkunde verstrichen. Die Genehmigung kann vonseiten der Kreisverwaltung nicht veröffentlicht werden, ebenso nicht die Begründung“, so die Behörde.







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