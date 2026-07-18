Im Hügelland brodelt es: Streit um Windräder, verstummte Bürgerproteste und eine Behörde, die zu den Plänen schweigt. Was hinter den Windplänen in Bad Sobernheim steckt, lesen Sie hier.
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Die Genehmigung für die Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Zollstock in Bad Sobernheim ist mitsamt Widerspruchsbescheid bestandskräftig, teilt die Kreisverwaltung mit. „Die Klagefrist ist nach unserer Postzustellungsurkunde verstrichen. Die Genehmigung kann vonseiten der Kreisverwaltung nicht veröffentlicht werden, ebenso nicht die Begründung“, so die Behörde.