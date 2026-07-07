Waldbrand bei Traisen
Kreis erklärt, warum die Evakuierung notwendig war
Kreis-BKI Alexander Roßkopf war Einsatzleiter des Landkreises Bad Kreuznach beim Waldbrand am Rotenfels.
Kreis-BKI Alexander Roßkopf war Einsatzleiter des Landkreises Bad Kreuznach beim Waldbrand am Rotenfels.
Bettina Dickes

Ein Waldbrand am Rotenfels bedroht Traisen: Steile Hänge und überraschende Kampfmittelfunde erschweren den Einsatz. Die Behörden reagieren mit weitreichenden Schutzmaßnahmen und stufen die Lage hoch.

Lesezeit 3 Minuten
Der Waldbrand bei Traisen und die aufgrund von Weltkriegssprengkörpern im Boden veranlasste Evakuierung der Gemeinde Traisen beschäftigt nach wie vor die Menschen. Die Kreisverwaltung erklärt nun in einer Pressemeldung, wie es sich mit den rechtlichen Grundlagen, den Entscheidungen und der schrittweisen Entwicklung der Einsatzschritte im Rahmen des Waldbrandes verhalten hat.
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