Wie viele Asylbewerber aus dem Kreis abgeschoben werden, soll die Verwaltung künftig in Kreisgremien transparent kommunizieren. Dafür haben sich die Grünen starkgemacht. Allerdings erfolgt die Berichterstattung seltener als von der Ökopartei erhofft.

Wie viele Abschiebungen finden im Kreisgebiet statt? Und in welche Länder werden die Geflüchteten zurückgeführt? Darüber wird die Kreisverwaltung den Beirat für Migration und Integration sowie den Ausschuss Integration, Generationenzusammenhalt und Gleichstellung künftig informieren. Die Berichterstattung erfolgt jährlich, jeweils im ersten Quartal des Folgejahres. Auch Duldungen will man thematisieren.

Damit folgt die Behörde einem Antrag der Grünen-Fraktion des Kreistags, die ursprünglich vorgeschlagen hat, quartalsweise Auskunft zu geben. „Die Zahl der Abschiebungen ist nicht so hoch“, begründete der L eitende staatliche Beamte Dominic Schoßig die jährliche Berichterstattung. Bezüglich bevorstehender Abschiebungen könne man hingegen aus rechtlichen Gründen keine Auskünfte geben. Die Daten sollen anonymisiert und datenschutzkonform dargelegt werden.

„Wir erwarten von einer Ausländerbehörde, dass sie nicht nur reglementiert, was ihre ureigenste Aufgabe ist, sondern, dass sie auch Möglichkeiten aufzeigt. Es muss möglich sein, Wege zu finden.“

Andrea Manz, Sprecherin der Grünen-Fraktion im Kreistag

„Der Hintergrund ist nicht, dass wir viele Abschiebungen möchten“, konkretisierte Andrea Manz, Sprecherin der Grünen-Fraktion, den Vorschlag, „sondern, dass wir informiert werden wollen.“ Angesichts der demografischen Entwicklung im Kreis brauche es Zuwanderung. „Wir erwarten von einer Ausländerbehörde, dass sie nicht nur reglementiert, was ihre ureigenste Aufgabe ist, sondern, dass sie auch Möglichkeiten aufzeigt. Es muss möglich sein, Wege zu finden.“ In Beirat und Ausschuss wolle man die Abschiebungen thematisieren, um daraus Erkenntnisse für andere Asylbewerber zu gewinnen.

Insbesondere die Abschiebung der Familie Alcantara aus Roxheim hatte vor wenigen Wochen zuletzt zu negativen Schlagzeilen für die Kreisverwaltung geführt. Das Paar mit zwei Kindern, ursprünglich aus El Salvador, galt als in der Gemeinde integriert. Der Vater arbeitete als Gemeindearbeiter, die Kinder waren in Kita und Schule sozialisiert. Allerdings reichte das aus rechtlichen Gründen nicht aus, um den Aufenthalt in Deutschland zu verlängern. Wegen der durchgesetzten Ausreise hatte es Kritik an der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung gegeben; in der Birkenberggemeinde haben Bürger im Anschluss mit einer Kundgebung für mehr Solidarität mit der Familie geworben.

Das Schicksal der Familie hat auch die SPD-Fraktion des Kreistags beschäftigt, die dazu mehrere Fragen an die Verwaltung gestellt hat. Für die Familie habe es keine Möglichkeit der Duldung gegeben, unterstreicht die Behörde, „da die zwingenden gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren“. Der Verwaltung sei etwa kein Ausbildungsvertrag vorgelegt worden, was der Familie bestenfalls einen weiteren Aufenthalt ermöglicht hätte. „Wird ein Härtefallantrag durch die Kommission als zulässig angenommen, so wird die Ausländerbehörde angewiesen, für die Dauer des Verfahrens eine Duldung zu erteilen“, heißt es aus dem Kreishaus. Jedoch hatte die Härtefallkommission des Landes den Duldungsantrag der Familie, die durch einen Anwalt vertreten wurde, wegen Kurzfristigkeit abgelehnt.