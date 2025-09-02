Die Kommune strebt weiterhin eine bessere finanzielle Ausstattung aus Mainz an – andere Kreise haben bereits Rechtsmittel eingelegt. Da das Ergebnis dieser Klagen auch an der Nahe gelten soll, zieht das hiesige Parlament sein Vorhaben zurück.

Nach intensiven Überlegungen nimmt der Bad Kreuznacher Kreistag davon Abstand, wegen der aus seiner Sicht mangelnden Ausstattung im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) eine Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz anzustoßen. Dafür hat sich das Parlament in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Montag einstimmig ausgesprochen. Der Grund: Die Kreise Cochem-Zell und Südwestpfalz haben bereits Klage eingelegt und das Land inzwischen eine Erstreckungserklärung vorgelegt. Das bedeutet: Das Ergebnis der Klagen anderer Kommunen gegen den KFA wird auf alle Kreise übertragen, wie Landrätin Bettina Dickes erläuterte.

„Wir können dankbar sein, dass es andere Kreise machen. Es würde uns Personal und Geld kosten.“

Landrätin Bettina Dickes

Die Kreischefin hatte sich zuvor dafür eingesetzt, Rechtsmittel gegen die vermeintlich zu geringen Schlüsselzuweisungen des Landes einzulegen. „Eine Klage halte ich für sinnvoll, um Druck aufzubauen.“ Allerdings würde es personelle und finanzielle Ressourcen kosten, für den Kreis Bad Kreuznach eine Klage vorzubereiten. „Wir können dankbar sein, dass es andere Kreise machen.“ Nun könne man nur hoffen, dass die Rechtsmittel der anderen Kommunen erfolgreich seien. „Ohne die Erstreckungserklärung hätte ich anders entschieden“, führte Dickes weiter aus.

Der Kreishaushalt ist bereits seit Jahren tief in den roten Zahlen. Die Etatentwürfe wurden zuletzt immer wieder von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gerügt, weil zu wenig Geld eingespart werde. Nicht selten stand der Kreis monatelang ohne genehmigten Haushalt da. Zuletzt sah man sich gezwungen, die Kreisumlage auf 48 Prozent zu erhöhen. Den Mandatsträgern ist der KFA schon länger ein Dorn im Auge; im April hatten sie daher die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten einer Klage gegen das Land zu erörtern. Es folgte zudem ein Fachvortrag über detaillierte Rechtsgrundlagen, um gegen den zu Beginn des Jahres 2023 reformierten Landesfinanzausgleich zu klagen.