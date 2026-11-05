Neue Aufteilung der Gemeinden
Kreis Bad Kreuznach kosten die Kitas 64 Millionen Euro
Die Finanzierung der Kitas in kommunaler Trägerschaft (Symbolfoto) war zuletzt Thema im Kreistag.
Die Finanzierung der Kitas in kommunaler Trägerschaft (Symbolfoto) war zuletzt Thema im Kreistag.
Markus Kilian

Wie viel zahlt welche Gemeinde für die eigene Kita oder die im Nachbarort? Eine neue Satzung will die Kosten fair verteilen. Der defizitäre Kreis greift dafür tiefer in die Tasche. Aber nicht alle sind davon begeistert.

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Welche Gemeinde bezahlt wie viel für die eigene Kita oder die im Nachbarort? Für die Berechnung der Kosten in kommunaler Trägerschaft hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung eine neue Satzung beschlossen. Sie soll die anfallenden Kosten gleichmäßig über alle kreisangehörigen Gemeinden verteilen – die Stadt ist davon ausgeschlossen, weil sie ein eigenes Jugendamt hat.
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