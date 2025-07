Mehrere Hundert Kaninchen musste das Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach erst kürzlich in Obhut nehmen. Unterstützt wurde das Amt dabei vom Bad Kreuznacher Tierheim. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises hervor. „Aus verfahrensrechtlichen Gründen können wir leider weder zur Herkunft der Tiere, zu ihrer Rasse noch zur genauen Anzahl Angaben machen“, mauert Kreispressesprecherin Simone Mager auf Nachfrage. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um etwa 400 Kaninchen, darunter Deutsche Riesen und Widder, aus einem privaten Haushalt aus dem Kreis Bad Kreuznach. Weitere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt, etwa, ob es sich beim Besitzer um einen Züchter handelt. Auch wird keine Zahl bestätigt – man beruft sich auf die zitierten „verfahrensrechtlichen Gründe“.

Die Tiere seien verwahrlost und teils aufgrund von Wassermangel dehydriert gewesen, wie diese Zeitung aus verlässlicher Quelle erfahren hat. Die Kaninchen wurden auf verschiedene Tierschutzvereine in der Region verteilt und müssen nun dort weiter versorgt werden, teilt der Kreis Bad Kreuznach in einer Pressemitteilung mit. „Einige der Kaninchen waren tragend, haben bereits Nachwuchs und waren teilweise auf tierärztliche Behandlung angewiesen“, heißt es weiter. Das Tierheim in Bad Kreuznach hat zahlreiche Kaninchen aufgenommen, weitere wurden etwa zum Tierschutzverein Mainz und den Tierhelfern Ingelheim vermittelt.

Kreisverwaltung bittet um Spenden

Mit Blick auf einer Weitervermittlung an neue Besitzer schreibt die Pressesprecherin: „Die Tierheime sind in den Sommermonaten grundsätzlich zurückhaltend mit der Vermittlung, um Versorgungsproblemen während der Ferienzeiten vorzubeugen. Das gilt auch für die Kaninchen aus der aktuellen Inobhutnahme. Zurzeit wäre den Tieren durch Geld- oder Futterspenden am meisten geholfen.“

Da die Tierschutzvereine nach Abgabe durch das Veterinäramt für die Kosten der Verpflegung, Unterkunft und für notwendige medizinische Behandlungen, beispielsweise die Kastration von männlichen Tieren, aufkommen, bittet die Kreisverwaltung um Unterstützung in Form von Geldspenden zur Deckung der laufenden Kosten, Futterspenden wie kaninchengerechtes Gemüse (nach vorheriger Absprache) und Vermittlungshilfe für Kaninchen. Für Spenden oder weitere Hilfsangebote bittet die Kreisverwaltung um direkte Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Tierschutzvereinen. Bei Futterspenden sei insbesondere eine vorherige Kontaktaufnahme erforderlich, um den konkreten Bedarf abzustimmen. Die fünf beteiligten Tierschutzvereine sind: Tierschutzverein Bad Kreuznach (www.tierheim-bad-kreuznach.de), Tierschutzverein Mainz und Umgebung (www.tierheim-mainz.de), Tierhelfer Ingelheim (www.tierhelfer-ingelheim.de), Tierschutzverein Mensch und Tier (M.u.T.) Bingen am Rhein, Rheinhessen-Naheland (www.mut-bingen.de) und Initiative für Tiere in Not, Idar-Oberstein (www.initiativefuertiereinnot.de).