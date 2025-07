Schüsseln, Tassen, Dekorationsartikel: All das und mehr können Gäste des NiKia Keramik-Malcafés in Bad Kreuznach individuell gestalten. Inhaberin Nicole Loritz hat mit ihrem Laden in der Zimmergasse den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Doch erst mal von vorne: Im Jahr 2022 erkrankte die pharmazeutisch-kaufmännische Fachangestellte an einem Burnout. Sie war damals bei einem IT-Unternehmen angestellt, das sich auf Apotheken spezialisiert hat. Anschließend hatte sie überlegt, wie ihre nächsten Schritte aussehen sollen, hatte ein paar Vorstellungsgespräche – „aber nichts passte“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Ursprünglich überlegte sie, ein Café zu eröffnen, eine Bekannte schlug ihr schließlich vor, mit einem Keramik-Malcafé an den Start zu gehen. „Ich habe schon immer gerne kreative Sachen gemacht“, erklärt die 45-Jährige.

i Verschiedene Farben und Arbeitsmaterialien stehen ihren Kunden zur Auswahl. Lena Reuther

Danach ging alles recht schnell, berichtet Nicole Loritz. Im Februar 2023 hat sie die Räumlichkeiten für den Laden gefunden und im Mai des gleichen Jahres eröffnet. Sie hat außerdem Seminare besucht, darunter ein Gründer-Seminar. Der Name NiKia setzt sich übrigens aus ihrem Vornamen und dem ihrer Tochter Kiana zusammen. Die packt im Laden kräftig mit an. Unterstützt wird Nicole Loritz außerdem von derzeit zwei Aushilfen.

Die Inhaberin berichtet, dass die nächsten Keramik-Malcafés in Mainz und Kaiserslautern sind. In direkter Umgebung hat sie also keine Konkurrenz. „Teilweise kommen die Leute sogar aus Mainz angereist“, weiß sie. Gerade wenn die Mainzer ausgebucht sind. Doch auch in Bad Kreuznach ist die Auslastung hoch – vor allem von Freitag bis Sonntag. Ab einer Gruppengröße von fünf Personen müsse man hier mit einer Wartezeit von sechs bis sieben Wochen rechnen.

Tassen, Teller und Schüsseln sind am stärksten nachgefragt

Die Zeitfenster starten mittwochs bis samstags um jeweils 13 und 16 Uhr, sonntags um 10 und 13 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Zu Beginn hatte Nicole Loritz ihren Laden auch vormittags geöffnet, was sich aber insgesamt nicht gerechnet habe. Viele hätten eben nur am Nachmittag oder am Wochenende Zeit.

Buchen kann man den Termin online über die Webseite. Die 45-Jährige bietet in ihrem Laden verschiedene Keramiken rund um Geschirr und Dekoration an. Am häufigsten wählen die Besucher Tassen, Teller und Schüsseln aus. Aber auch Butterdosen sind gefragt, sagt Loritz. Die Preisspanne erstreckt sich von 9,50 Euro für eine Espressotasse bis 48 Euro für eine sogenannte tanzende Kanne, die sich durch ihre gebogene, schwungvolle Form auszeichnet. Obendrauf kommt anschließend nichts mehr, denn im Preis sind die Farben, Materialien und das anschließende Brennen im Ofen inbegriffen. Lediglich für bestellte Getränke, wie Cappuccino und Cola, kommt etwas hinzu.

i Gruppen ab fünf Personen müssen damit rechnen erst in sechs bis sieben Wochen einen Termin zu bekommen - der Laden ist stark nachgefragt. Lena Reuther

Zu Beginn des Termins bekommen die Gäste ihren Platz gezeigt. Anschließend gibt es für alle eine kurze Einweisung, etwa zum Umgang mit Farben und Materialien. Wer sich für eine bestimmte Technik interessiert, für den gibt es Karten, auf denen die verschiedenen Vorgehensweisen erklärt sind, wie zum Beispiel die Blubber-Technik, bei der mittels eines Strohhalms ein sogenannter Schaumgupf entsteht. Platzen die Bläschen, entsteht ein Seifenblasen-Effekt auf der Keramik. Aktuell filmt die Inhaberin Anleitungsvideos, um diese auf dem sozialen Netzwerk Instagram und eventuell auch auf ihrer Internetseite zu zeigen.

Bei den Motiven können sich die Personen austoben. Die 45-Jährige bekommt von ihren Kunden häufig im Anschluss mit, dass es ihnen viel Freude bereitet hat, und manchmal auch, dass die Auswahl überfordern kann. Wer nicht besonders entscheidungsfreudig ist, dem empfiehlt Loritz, sich vorab schon ein paar Gedanken zur Farb- und Motivauswahl zu machen. Viele würden sich etwa vorab Ideen bei Pinterest, einer Internetseite für Online-Pinnwände, suchen. Ein paar Beispiele zur Inspiration sind auch im Laden ausgestellt.

i Unterschiedliche Keramiken aus den Bereichen Geschirr und Dekoration stehen bereit - da kann die Auswahl manchmal schwer fallen, weiß die Inhaberin. Lena Reuther

Die Gäste haben maximal zwei Stunden und 45 Minuten Zeit, um ihr Kunstwerk zu vollenden. Die Arbeiten werden anschließend bei 1000 Grad Celsius 24 Stunden im Ofen gelassen. Davor wird noch eine transparente Glasur aufgetragen. Nach etwa einer Woche können die Keramiken dann abgeholt werden.

Mehr Frauen als Männer buchen Termine bei ihr. Das Durchschnittspublikum ist etwa 18 bis 40 Jahre alt, schätzt sie. Doch auch ältere Personen und Kinder kommen zum Keramik bemalen. Nicole Loritz bietet auch an, dass Interessierte Plätze für Kindergeburtstage reservieren können. Auch Junggesellinnenabschiede kann man etwa bei ihr feiern.

Neben dem Keramik-Malcafé bietet sie in ihrem Töpferstudio im Gebäude dahinter jeden Samstag einen Kurs an. Da die Teilnehmeranzahl auf acht Personen begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.nikia-bad-kreuznach.de