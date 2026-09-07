Großer Einsatz in Spabrücken
Kran hebt Vier-Tonnen-Kuppel von der Wallfahrtskirche
Die gut vier Tonnen schwere Kuppel der Glockenstube, schwebte langsam zu Boden. Direkt neben der Wallfahrtskirche wird sie sanie
Die gut vier Tonnen schwere Kuppel der Glockenstube, schwebte langsam zu Boden. Direkt neben der Wallfahrtskirche wird sie saniert.
Dieter Ackermann

Spektakulärer Einsatz in Spabrücken: Mit einem Kran wurden Dachfirst, Kuppel und Glocken der Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“ von ihren Plätzen heruntergehievt. Zahlreiche Bürger verfolgten das Schauspiel.

Lesezeit 1 Minute
Spektakuläre Aktionen an der fast 300 Jahre alten Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“: Im Rahmen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wurde erst der sieben Meter hohe obere Dachreiter, der sich 14 Meter oberhalb des Dachfirsts befand, mit einem Kran auf den Kirchenvorplatz gesetzt, wo er saniert wird.
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