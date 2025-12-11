Ab dem nächsten Sommer müssen alle Erstklässer, deren Eltern das wollen, an allen Schultagen bis 16 Uhr betreut werden, auch freitags. Dafür braucht es neues Personal, was in der VG Nahe-Glan schwierig wird. Auch FSJler sollen künftig unterstützen.
Lesezeit 3 Minuten
Es wird ein Kraftakt für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan, vor allem was die Personalsuche angeht: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle neuen Erstklässler ab Sommer 2026 – und das acht Zeitstunden täglich.Insgesamt 935 Mädchen und Jungs besuchen aktuell die fünf Grundschulen in der VG.