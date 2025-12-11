Ganztagsbetreuung ab 2026 Kraftakt für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan Silke Jungbluth-Sepp 11.12.2025, 09:00 Uhr

i Auch an der Grundschule Bad Sobernheim gilt wie in den anderen vier Grundschulen der VG Nahe-Glan ab 2026 für alle neuen Erstklässler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Silke Jungbluth-Sepp

Ab dem nächsten Sommer müssen alle Erstklässer, deren Eltern das wollen, an allen Schultagen bis 16 Uhr betreut werden, auch freitags. Dafür braucht es neues Personal, was in der VG Nahe-Glan schwierig wird. Auch FSJler sollen künftig unterstützen.

Es wird ein Kraftakt für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan, vor allem was die Personalsuche angeht: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle neuen Erstklässler ab Sommer 2026 – und das acht Zeitstunden täglich.Insgesamt 935 Mädchen und Jungs besuchen aktuell die fünf Grundschulen in der VG.







