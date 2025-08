Favorit bei den Motiven des Malwettbewerbs des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach war das Riesenrad, umgeben von Motiven der Eis- und Popcornbüdchen, der Achterbahn, Karussells und Feuerwerksraketen. Auch Bilder mit den Brückenhäusern und dem Logo des Schaustellerverbandes sowie der Sparkassen-Wutz waren vertreten. Es wurde auch mit Glitzer und Herzchen gebastelt, einfach wunderschön, was die Kinder sich einfallen ließen, schreibt die Sparkasse Rhein-Nahe in einem Bericht über die Prämierung der Bilder.

Der Schaustellerverband führte auch in diesem Jahr wieder einen Malwettbewerb durch, bei dem alle Kinder zwischen drei und 12 Jahren teilnehmen und 55 davon einen kostenlosen Jahrmarktstag (Freifahrtenrundgang im Wert von circa hundert Euro) gewinnen können.

i Eine Vielzahl bunter Kinderzeichnungen schmückt den Raum beim Malwettbewerb des Schaustellerverbands Bad Kreuznach. Bettina Pecher-Horn/Sparkasse Rhein-Nahe

360 Bilder waren im Veranstaltungsraum des S-Finanz-Forums der Sparkasse in fünf Altersklassen ausgestellt und die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Schaustellerverbandes, Mitarbeitenden der Sparkasse und Stadtpolitik, hatte es nicht leicht mit der Auswahl: Runde um Runde wurde um die Exponate gedreht und Punkte verteilt. Alle Gewinner werden informiert. „Gratulation an die Kinder, die gewonnen haben. Und die Kinder, die dieses Jahr nicht unter den prämierten Werken sind, bekommen einen Trostpreis“, so Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. red