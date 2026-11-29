Dauerbaustelle Verkehr Kostenexplosion bei neuem Bad Kreuznacher Löwensteg Harald Gebhardt 29.11.2026, 11:42 Uhr

i Anfang Juni 2025 wurde der alte Löwensteg herausgehoben und entfernt. Seitdem klafft dort eine Lücke. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein Ersatz für den Löwensteg steht in der städtischen Prioritätenliste bei den Bauprojekten ganz oben. Doch auch die Kosten dafür schießen deutlich nach oben. Hält die Politik trotzdem an dem Vorhaben fest?

Keine guten Nachrichten gab es im Stadtrat zum Ersatzbau für den Löwensteg. Eine neue Fußgängerbrücke über die Bahngleise wird deutlich teurer als geplant. Von den ursprünglich mit knapp 300.000 Euro kalkulierten Kosten ist man längst weit entfernt. Zuletzt sollten außerplanmäßig in Form einer Verpflichtungsermächtigung zulasten des 2027er Stadthaushalts 420.







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