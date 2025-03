Der barrierefreie Umbau des kleinen Bahnhofs in Bad Münster am Stein-Ebernburg ist längst um ein Vielfaches teurer geworden. Doch nicht nur die Kosten sind ein Problem.

Der Schock, dass Sanierung und Umbau des Bahnhofs im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg mehr als drei Mal so teuer wie ursprünglich geplant werden, ist noch nicht ganz verdaut. Auch der Finanzausschuss, der eine nicht unwesentliche Rolle bei der Umsetzung der Großinvestition spielt, hat am Dienstagabend signalisiert, dass man die Maßnahme weiterhin befürwortet. Allerdings: Es gibt formelle Hürden, und für die Stadt gilt es, sich aus einer Zwickmühle heraus zu manövrieren.

Weil die Kosten des Projektes von 8,69 Millionen Euro (2019) auf jetzt 30,46 Millionen Euro explodiert sind, hat sich auch der Anteil der Stadt von einst 857.000 Euro auf 1,97 Millionen Euro erhöht. Dass die Stadt nicht mal 10 Prozent der Gesamtkosten schultern muss, ist eigentlich ein Glücksfall. Nur nutzt alle dieses Fortune nichts, wenn man den Eigenanteil kaum stemmen kann.

Stadt muss 2 Millionen Euro selbst tragen

Das Dilemma der Stadt und ihrer Politikkaste sieht wie folgt aus: Für das Jahr 2025 hat die Stadt 314.000 Euro im Haushaltsentwurf verplant. Unabhängig davon, dass völlig unklar ist, ob diese Summe ausreichen wird, ist sie, genau wie der Gesamtbetrag des Stadtanteils von knapp 2 Millionen Euro vollständig kreditfinanziert. Das bedeutet: Nur, wenn die Genehmigung des Haushaltes vorliegt, und Stand jetzt weiß niemand, ob, mit welchen Einschränkungen und wann das Schreiben von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eintrudeln wird, kann ein Kredit aufgenommen werden. Und: ADD und Innenministerium pochen darauf, dass die Tilgung jedes Kredits sichergestellt und gegenfinanziert ist, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Grundsteuer.

Ohne genehmigten Haushalt geht gar nichts

Zeitlich wird diese ganze Abfolge noch mal davon unter Druck gesetzt, dass die Deutsche Bahn, genauer die DB Station & Service AG, eine verbindliche Zusage benötigt, um in die Umsetzung der Planung einzusteigen. Im nächsten Monat möchte man nämlich gern mit der Ausschreibung beginnen. Aber: Ohne genehmigten Haushalt und ohne Zusage über den Kredit wird das alles nichts. Ein weiteres Problem: Immer noch gebricht es der Politik und damit der Stadtverwaltung an einer Prioritätenliste der 2025 beabsichtigten Investitionen.

Denn: Es könnte durchaus sein, dass die ADD nur einen Teil des städtischen Investitionspakets in Höhe von mehr als 6 Millionen Euro bewilligt. Und dann muss die Stadt entscheiden, was man lieber umsetzen möchte und zwischen den Investitionen auswählen. Ob der Bahnhof dann höher in der Gunst der Politik steht, als beispielsweise der Bau der neuen Grundschule muss politisch noch durchgefochten werden – und zwar durch Planungsausschuss, Finanzausschuss und Stadtrat. All das hätte längst passiert sein können.

i Ein Punkt, der die Kosten nach oben gebracht hat, ist der Neubau der Personenunterführung, der allein circa 1 Million Euro ausmacht. Das tut dem Stadthaushalt weh. Harald Gebhardt

Oder ob der Bahnhof von der Politik als wichtiger bewertet wird als der Brandschutzzuschuss bei der Kita St. Matthäus oder der Umbau der Hofgartenschule – beide Punkte brachte Martina Hassel (SPD) ins Spiel.

„Ich weiß gar nicht, um was hier überhaupt geht, ihr müsst doch wissen, was ihr beschlossen habt“, verstand Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) die rund einstündige Diskussion, die unter einer unsäglichen Nebengeräuschkulisse litt, nicht. Klar: Vor allem die Mitglieder des Finanzausschusses, die aus dem Stadtteil stammen, kämpften für den Bahnhof. Norbert Welschbach, Manfred Rapp, Michael Dal Magro und Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (alle CDU) und auch Jürgen Locher (Die Linke) argumentierten, dass man nun mittendrin nicht die Segel streichen könnte.

Maleton fordert Vertagung bis Prioritätenliste vorliegt

Kay Maleton (Liste Faires Bad Kreuznach) beantragte, die Sache zu vertagen, bis der Stadtrat eine Prioritätenlist erarbeitet habe, was der Ausschuss ablehnte. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde von Thomas Blechschmidt um die Anregung Martina Hassels, ein weiteres Bundesförderprogramm anzuzapfen, ergänzt. Elf Mitglieder stimmten dafür, fünf dagegen, dass es weiter geht, sollte der Bahnhof es in eine möglicherweise notwendige Prioritätenliste schaffen. Dann wäre es auch möglich, dass man sich für diese Einzelmaßnahme eine separate Zusage von der ADD einhole, stellte Blechschmidt in Aussicht.