Kreuznacher Erziehungshilfen Kosten für soziale Problemfälle steigen Robert Neuber 17.11.2026, 17:00 Uhr

i Wenn KInder in ihren Familien nicht mehr sicher sind, müssen sie in Einrichtungen untergebracht werden. Das kostet. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa. dpa

Im Haushaltsentwurf 2027 sind steigende Kosten für die Unterbringung von Kindern aus Problemfamilien vorgesehen. Aktuell sind es 64 Kinder. Pro Kind und Monat fallen 6500 Euro an, das gilt auch für 20 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge.

In manchen Familien geht es sozial so hart zur Sache, dass Kinder herausgenommen werden müssen – um sie zu schützen. Das wird im Sozialetat unter „Hilfen zur Erziehung“ abgerechnet, und es kommt hier zu deutlichen Steigerungen. Im Haushaltsjahr 2025 waren 4,48 Millionen Euro angesetzt, für 2026 und die Jahre bis 2029 sind es 4,9 Millionen Euro.







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