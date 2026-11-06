Die Weinprobe mit ausschließlich koscheren Weinen im Treff der Bad Kreuznacher Synagoge kam nicht nur gut an. Die evangelische Matthäuskirchengemeinde am Steinweg hat bereits Interesse gezeigt, die Veranstaltung in ihren Räumen anzubieten.
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Die Weinprobe mit ausschließlich koscheren Weinen und einem Sekt, zu der die christlich-jüdische Gesellschaft Bad Kreuznach und die jüdische Gemeinde in den Treff der Synagoge eingeladen hatten, hinterlässt Spuren. Laut Andreas Ludwig, Vorsitzender der christlich-jüdischen Gesellschaft, der die Idee zu dieser Weinprobe hatte, habe die evangelische Matthäusgemeinde am Steinweg bereits Interesse angemeldet, solch eine Probe in Ihren Räumen ...