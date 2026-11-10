Hilfe bei Chemo in Winzenheim
Kopfsache: Alwina Turner näht Turbane mit Herz und Hand
Alwina Turner aus Winzenheim in ihrem Atelier. Die Modedesignerin näht Turbane für Frauen, die unter Haarausfall leiden. Die mei
Alwina Turner aus Winzenheim in ihrem Atelier. Die Modedesignerin näht Turbane für Frauen, die unter Haarausfall leiden. Die meisten ihrer Kundinnen sind Krebspatientinnen.
Cordula Kabasch

Hauptsache Turban: Alwina Turner (40) aus Winzenheim näht modische Accessoires für Frauen, die unter Haarausfall leiden. Die meisten Kundinnen sind Chemo-Patientinnen. Ihre Turbane sind stark nachgefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Was eine Chemotherapie und Haarausfall bei Frauen bewirkt, kann Alwina Turner sehr gut nachvollziehen. Die 40-Jährige ist Modedesignerin und näht Turbane, die besonders von Krebspatientinnen nachgefragt sind. Angefangen hat alles damit, dass die Winzenheimerin selbst mit starkem Haarverlust in der Schwangerschaft zu kämpfen hatte.
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