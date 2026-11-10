Hauptsache Turban: Alwina Turner (40) aus Winzenheim näht modische Accessoires für Frauen, die unter Haarausfall leiden. Die meisten Kundinnen sind Chemo-Patientinnen. Ihre Turbane sind stark nachgefragt.
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Was eine Chemotherapie und Haarausfall bei Frauen bewirkt, kann Alwina Turner sehr gut nachvollziehen. Die 40-Jährige ist Modedesignerin und näht Turbane, die besonders von Krebspatientinnen nachgefragt sind. Angefangen hat alles damit, dass die Winzenheimerin selbst mit starkem Haarverlust in der Schwangerschaft zu kämpfen hatte.