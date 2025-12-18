Konzert in Langenlonsheim begeistert mit Spitzenklasse

Gänsehautfeeling pur: Die Sängervereinigung Langenlonsheim und ihre Solisten verwandelten die evangelische Kirche in ein Konzertjuwel. Mit Schuberts "Abendfrieden", virtuosen Klavierklängen und gefühlvollen Duetten rissen sie das Publikum mit.
Die stimmgewaltigen Akteure der Sängervereinigung Langenlonsheim, die hochkarätigen Solisten Reuben Willcox und Soonil Kwon, der exzellente Orgel- und Klavierinterpret Thorsten Mäder, die souverän agierende Chorleiterin Nina Hermann und Moderator Wolfgang Pies sorgten beim Chor- und Solistenkonzert in der evangelischen Kirche für große Begeisterung.