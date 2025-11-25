Konzert für den Erhalt der historischen Parkbänke

Um nun auch die restlichen Ruhebänke im Schlosspark wieder herzurichten, hat der renommierte Organist Albrecht Weil erneut die Initiative ergriffen und ein Benefizkonzert im Schlossparkmuseum veranstaltet.
Um Geld für den Erhalt der historischen Parkbänke im Schlosspark zu sammeln, hatte der renommierte Organist Albrecht Weil im vergangenen Jahr ein Benefizkonzert ausgerichtet. Mit dem hierbei eingenommenen Spendengeldern konnten bereits sechs der historischen Parkbänke restauriert werden.