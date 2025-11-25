Im Bad Kreuznacher Schlosspark Konzert für den Erhalt der historischen Parkbänke Jens Fink 25.11.2025, 10:00 Uhr

i Albrecht Weil (rechts), Judith Biegner und Peter Günther begeisterten bei ihrem Benefizkonzert im Schlossparkmuseum. Jens Fink

Um nun auch die restlichen Ruhebänke im Schlosspark wieder herzurichten, hat der renommierte Organist Albrecht Weil erneut die Initiative ergriffen und ein Benefizkonzert im Schlossparkmuseum veranstaltet.

Um Geld für den Erhalt der historischen Parkbänke im Schlosspark zu sammeln, hatte der renommierte Organist Albrecht Weil im vergangenen Jahr ein Benefizkonzert ausgerichtet. Mit dem hierbei eingenommenen Spendengeldern konnten bereits sechs der historischen Parkbänke restauriert werden.







Artikel teilen

Artikel teilen