165 Gramm Explosivstoff Kontrollierte Sprengung in Biebelsheim erfolgreich Josef Nürnberg 24.11.2025, 15:38 Uhr

i Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz (rechts) zeigt Jörg Dindorf, Leiter des Team Medien Katastrophenschutz des Landkreises, den Rest des Kampfmittels, der nach der Sprengung von der Panzerfaustgranate übrig geblieben ist. Josef Nürnberg

Nachdem am vergangenen Freitag eine Panzerfaustgranate in Biebelsheim bei Baggerarbeiten entdeckt wurde, wurde sie nun kontrolliert gesprengt. Dafür mussten zunächst Anwohner evakuiert werden.

Mittels einer kontrollierten Sprengung wurde am nordwestlichen Rand von Biebelsheim eine Panzerfaustgranate zur Detonation gebracht. Die Sprengung war nötig, da der Sicherungsstift der Granate schon entfernt und das Geschoss scharf war, sodass sie nicht mittels Transporter in ein Sammellager für Kampfmunition gebracht werden konnte, wie Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz informierte.







