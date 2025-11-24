Kontrollierte Sprengung in Biebelsheim erfolgreich

Nachdem am vergangenen Freitag eine Panzerfaustgranate in Biebelsheim bei Baggerarbeiten entdeckt wurde, wurde sie nun kontrolliert gesprengt. Dafür mussten zunächst Anwohner evakuiert werden.
Mittels einer kontrollierten Sprengung wurde am nordwestlichen Rand von Biebelsheim eine Panzerfaustgranate zur Detonation gebracht. Die Sprengung war nötig, da der Sicherungsstift der Granate schon entfernt und das Geschoss scharf war, sodass sie nicht mittels Transporter in ein Sammellager für Kampfmunition gebracht werden konnte, wie Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz informierte.