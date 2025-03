Drei Männer aus Bremen und Bremerhaven sind in einem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Betrugs angeklagt. Sie sollen Daten von Onlinebanking-Kunden ausspioniert und für unberechtigte Abbuchungen genutzt haben.

Mit einem groß angelegten Betrug von Onlinebanking-Kunden sollen drei Angeklagte aus Bremen und Bremerhaven in einem halben Jahr 219.268 Euro erbeutet haben. Die drei Männer im Alter von 23, 27 und 29 Jahren müssen sich seit dem 26. Februar vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Betrugsmasche professionell aufgezogen

Nach den ersten beiden Verhandlungstagen vor der zweiten Strafkammer mit der Vorsitzenden Annegret Werner zeichnet sich eine Verständigung zwischen den Parteien ab. Das Trio soll die Betrugsmasche sehr professionell aufgezogen und eine Wohnung als Callcenter gemietet haben. Die Kontoinhaber wurden beispielsweise angerufen, oder bekamen eine Mail oder eine SMS geschickt. Im Glauben mit einem Bankberater zu sprechen, oder eine Nachricht von ihrem Geldinstitut vor sich zu haben, gaben sie persönliche Daten preis.

Am ersten Prozesstag hatten die Beteiligten ein Rechtsgespräch geführt, dessen Ergebnis die Vorsitzende Richterin bekannt gab. Bei einem umfassenden Geständnis hat die Kammer eine Freiheitsstrafe zwischen drei Jahren und neun Monaten als untere Grenze und vier Jahre und sechs Monate als obere Grenze für den ältesten Angeklagten in Aussicht gestellt. Für den 27-Jährigen sieht sie eine Strafe von mindestens zwei Jahren und neun Monaten, maximal eine Strafe bis zu dreieinhalb Jahren als angemessen an.

Erstes Geständnis ist erfolgt

Den Strafrahmen für den 23-Jährigen legte das Gericht zwischen mindestens dreieinhalb Jahre bis maximal vier Jahre und drei Monate fest. Der älteste Angeklagte räumte am zweiten Verhandlungstag die Tatvorwürfe ein. Er gab an, dass ihn ein Bekannter auf die Möglichkeiten des Betrugs mit Phishing gebracht habe. Der 29-Jährige beschaffte die notwendige Software, Computer, Mobiltelefone und SIM-Karten. Die Gesamtausgaben für die „Geschäftsausstattung“ des Trios belaufen sich nach seinen Angaben auf 30.000 Euro. Der verbleibende Gewinn sei durch drei geteilt worden. Das Verfahren wird am Dienstag, 1. April fortgesetzt.