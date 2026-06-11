Guldentaler Winzer im Fußball
Konstantin Gänz wird mit seiner Elf bei EM Dritter
Der Guldentaler Winzer Konstantin Gänz, der als Innenverteidiger und Mannschaftskapitän fungiert, holte mit seinem Team in Itali
Der Guldentaler Winzer Konstantin Gänz, der als Innenverteidiger und Mannschaftskapitän fungiert, holte mit seinem Team in Italien bei der Fußball-Europameisterschaft der Winzer den dritten Platz.
Dieter Ackermann

Die Deutsche Weinelf ist auf Erfolgskurs: Der Guldentaler Winzer Konstantin Gänz, der als Innenverteidiger und Mannschaftskapitän fungiert, holte mit seinem Team in Italien bei der Fußball-Europameisterschaft der Winzer den dritten Platz. 

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Bei der Fußball-Europameisterschaft (Vino Euro) der Winzer im toskanischen Cecina erkämpfte sich die Deutsche Weinelf mit dem Guldentaler Winzer, Innenverteidiger und Mannschaftskapitän Konstantin Gänz den dritten Platz. Die Deutsche Weinelf behielt gegen ihre Berufskollegen aus Tschechien im Spiel um Platz drei mit 1:0 die Oberhand.

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Oeffentlicher AnzeigerSport

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