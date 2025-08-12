Am Sonntag hat der Mountainbikeverein Bad Kreuznach die Naheland-Trails eröffnet. Vorausgegangen war dem ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Bad Kreuznach. Zu den drei Hardt-Lines-Trails sind damit neun weitere legale Trails hinzugekommen, weitere sollen nach Angaben des Vereins noch folgen. Das schmeckt nicht jedem, ruft auch Kritiker auf den Plan: Wanderer/Fußgänger auf der einen, Mountainbiker auf der anderen Seite – wie passt das? Im Wald sollten sie sich besser nicht in die Quere kommen. Aber wie? Durch einen Schilderwald im Wald?

Im Zuge der Eröffnung des sogenannten Flak-Trails oberhalb von Wieneke’s Waldidyll brachte Annette Thiergarten (Grüne) die Themen Naturschutz und den Interessenkonflikt bei der Waldnutzung zwischen Wanderern und Mountainbikern ins Spiel. Sie ärgert sich unter anderem darüber, dass Trails, die aus ihrer Sicht illegal angelegt wurden, im Nachhinein nun legalisiert wurden. „Der Kreuznacher Stadtwald ist ein Hotspot der Artenvielfalt, da sollten möglichst wenig Wege durchgeführt werden. Aber die Natur hat keine Lobby“, so die Überzeugung Thiergartens. Überhaupt nicht nachvollziehen kann sie, dass die Nutzung der Trails für Wanderer durch Schilder verboten ist, während kein Schild das Befahren der Wanderwege den Mountainbikern verbietet.

i Für Fußgänger verboten. Gilt das auf anderen Wegen umgekehrt auch für Mountainbiker, und werden dort entsprechende Schilder angebracht? Oder geht es auch ohne? Annette Thiergarten

Dabei ist laut Thiergarten die Nutzung der Wanderpfade für Radler und Reiter doch eigentlich durch das Waldgesetz verboten. „Ich laufe den Uhu-Weg schon lange nicht mehr, weil dort die Mountainbiker unterwegs sind“, berichtet sie. Auch Thiergartens Parteifreund Hermann Holste, Vorsitzender der Rad AG, teilt manche der Kritikpunkte. Ihm gefällt nicht, dass Radfahrer im Wald links und rechts der Wege fahren. „Die Ausweisung von Trails halte ich da für einen guten Gedanken, denn so macht man deutlich, hier könnt ihr fahren, aber lasst die anderen Waldnutzer in Ruhe“, sagt der Chef der Rad AG. Trotz der Ausweisung der Trails macht Holste sich nichts vor und ist sicher, dass es immer Abweichler gibt, die sich nicht an die ausgeschilderten Strecken halten. Wie Thiergarten ist auch Holste der Meinung, dass, wenn Trails für Fußgänger tabu sind, im Umkehrschluss es Wege gibt, „auf denen Radfahrer nichts zu suchen haben.“ Einen Schilderwald will er nicht. Für wenig ökologisch hält er zudem den Radtourismus, wenn Radler beispielsweise mit dem Auto von Frankfurt nach Bad Kreuznach anreisen, um hier Fahrrad zu fahren.

Werbung für Trails in beliebter Region

Michael Vesper, Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT) Bad Kreuznach, steht der Initiative des Mountainbikevereins Bad Kreuznach zunächst positiv gegenüber. Nun könne er endlich auch die Trails ganz offiziell bewerben. Vesper weiß, dass Bad Kreuznach eine stark frequentierte Mountainbike-Region ist. Da ist der Versuch der Lenkung mittels der Trails aus seiner Sicht ein probates Mittel, um das Biken zu kanalisieren. Der GuT-Chef ist übrigens nicht permanent damit beschäftigt, Beschwerden von Wanderern gegen Mountainbikern zu bearbeiten. „Im Vorjahr kam nur eine Beschwerde“, so Vesper. Er berichtet, dass das Mountainbike-Streckennetz immer noch im Aufbau ist: „Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.“ Am Ende soll es einen Rundkurs geben. Trails sollen also untereinander verbunden sein. „Möglicherweise müssten die Verbindungsstrecken auch partiell über bestehende Wege geführt werden“, informierte Vesper. Da ist wohl Kreativität nötig, gibt es doch Strecken, „die zu schmal und nicht geeignet sind, weil sie keinen Begegnungsverkehr zulassen“, das weiß auch Vesper.