Schlichtung ohne Ergebnis Konflikt bei Musashi in Bad Sobernheim eskaliert Robert Neuber 28.11.2025, 11:00 Uhr

i Kampfeswillen als T-Shirt-Motiv - die IG Metall kleidet sich zum Arbeitskampf. Robert Neuber

Die erste Schlichtungsrunde bei Musashi ist ergebnislos zu Ende gegangen. Beide Seiten machen sich schwere Vorhaltungen. Die nächsten Verhandlungen finden am 1. und 2. Dezember statt.

Der Konflikt zwischen dem Autozulieferer Musashi und der IG Metall eskaliert. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, zur Schlichtungsrunde „kein neues oder konkretes Angebot“ vorgelegt zu haben. Dem widerspricht Musashi umgehend: Man habe zum ersten Schlichtungstermin ein Angebot ausgearbeitet.







