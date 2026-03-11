Welche Ideen und Vorschläge haben die sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 17 für eine bessere Finanzausstattung von Städten und Gemeinden? Wir haben nachgefragt.
Am 22. März dürfen die Bürger aus dem Kreis Bad Kreuznach bei der Landtagswahl ihr Kreuzchen machen. Landesweit treten zwölf Parteien an. Im Wahlkreis 17, zu dem neben der Stadt Bad Kreuznach auch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Langenlonsheim-Stromberg zählen, stehen sechs Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Wahl.