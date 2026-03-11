Was wollen die Kandidaten? Kommunen an Nahe und Glan in Finanznöten – was tun? Silke Jungbluth-Sepp 11.03.2026, 09:00 Uhr

i Die Kommunen in der Region sind finanziell angeschlagen, es fehlt an Geld für ihre Aufgaben und Investitionen. Wie kann die Finanzlage der Städte und Gemeinden verbessert werden? Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Welche Ideen und Vorschläge haben die sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 17 für eine bessere Finanzausstattung von Städten und Gemeinden? Wir haben nachgefragt.

Am 22. März dürfen die Bürger aus dem Kreis Bad Kreuznach bei der Landtagswahl ihr Kreuzchen machen. Landesweit treten zwölf Parteien an. Im Wahlkreis 17, zu dem neben der Stadt Bad Kreuznach auch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Langenlonsheim-Stromberg zählen, stehen sechs Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Wahl.







Artikel teilen

Artikel teilen