Mit Unterstützung einer Mannheimer Beratungsagentur werden Bestand und Potenziale für eine künftige Wärmeversorgung von Wohngebieten in Bad Kreuznach untersucht. In einer Auftaktveranstaltung im Rathaus konnten sich interessierte Bürger informieren.

Wie sich in der Stadt eine künftige „Wärmeversorgung“ mit klimafreundlicher und gleichzeitig bezahlbarer Energie realisieren ließe, darüber informierten Experten der MVV Regioplan (Mannheim) im Kreuznacher Rathaus.

Bürgermeister Thomas Blechschmidt freute sich über das rege Interesse zahlreicher Bürger an der ersten Informations- und Beteiligungsveranstaltung, zumal bei der kommunalen Wärmeplanung die Bevölkerung mit eingebunden werden sollte. Ziel der Planung sei, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Es gelte, “völlig neu zu denken„ und gangbare Perspektiven aufzuzeigen, wie komplette Wohngebiete oder Straßenzüge künftig mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden könnten, betonte er.

Klimaneutral aus unterschiedlichsten Energiequellen

Zunächst wird eine Bestandsanalyse durchgeführt, die Aufschluss über die aktuelle Wärmeversorgung in der Stadt gibt. Mit einer daran anschließenden Potenzialanalyse erfasse die MVV Regioplan die tatsächlichen Potenziale und stelle fest, wo und auf welche Weise am besten künftig klimaneutrale Wärme erzeugt werden könne, erläuterte die Mannheimer Beraterin Annika Brecht. Eine Versorgung könne über Nahwärmenetze, Wärmepumpen, Solar- und Geothermie oder erneuerbare Energien wie Biogas oder Photovoltaik-Anlagen erfolgen. Unabhängig von der verwendeten Energieform sei es jedoch unbedingt notwendig, die zu versorgenden Gebäude auch energetisch zu dämmen, betonte Brecht.

Im Frühjahr 2026 werden Ergebnisse präsentiert

Bereits zum Jahresende soll ein erster Sachstandsbericht vorliegen und die Öffentlichkeit darüber informiert werden. Bis zum Frühjahr 2026 soll dann die Potenzialanalyse der MVV Regioplan abgeschlossen sein und daraufhin beraten werden, welche konkreten Maßnahmen für die Wärmewende in der Stadt umsetzbar sein könnten.

Sobald die Ergebnisse vorlägen, könnte die Stadt mit geeigneten Unternehmen als Partner konkrete Maßnahmen umsetzen, meinte Blechschmidt, der eine „große Heizwende mitten in der Stadt“ für möglich ansah. Angesichts der immer heißer werdenden Sommer und einer damit einhergehenden Wärmebelastung sei eine Wärmewende unbedingt notwendig, war sich Blechschmidt mit der Expertin der MVV Regioplan einig. Es sei beispielsweise schon jetzt problemlos möglich, Mehrfamilienhäuser statt mit Gas mit auf dem Dach installierten und vor auch wirtschaftlich zu betreibenden Wärmepumpen klimafreundlich zu versorgen, verdeutlichte Blechschmidt. „Außerdem macht die Technik ständig Fortschritte“, bekräftigte der Bürgermeister.

Auch eine Fernwärmeversorgung zumindest für einzelne Straßenzüge sei in absehbarer Zeit möglich, betonte Brecht. Gerade für Neubaugebiete böten sich alternative Wärmeversorgungen an. Bei Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet könnten Leerrohre eingezogen werden, durch die künftig eine alternative Energieversorgung erfolgen könne. Bürger und Fachleute im Saal regten auch die Verwendung von Kalt-Nah-Wärme an oder appellierten, bei Neubauten von Schulen statt auf Gas besser auf Hackschnitzel-Heizungen zu setzen. „Wir untersuchen alles, was machbar ist“, versicherte Brecht.