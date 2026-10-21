Ärger in Bad Sobernheim Kommunalaufsicht: Ruegenberg hat rechtswidrig gehandelt Silke Jungbluth-Sepp 21.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Homepage der Mattheiser Sommer-Akademie ist technisch veraltet. Den Auftrag für die neue Webseite hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg rechtswidrig per Eilauftrag vergeben. Silke Jungbluth-Sepp/Screenshot. Screenshot Silke Jungbluth-Sepp

Sobernheims Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hat die nicht rechtskonforme Auftragsvergabe für die neue MSA-Webseite umgangen. Statt einen zweiten Anlauf im Rat zu machen, setzte er auf eine rechtswidrige Eilentscheidung, so die Aufsicht.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat den Eilauftrag für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie rechtswidrig vergeben. Diese klare Einschätzung hat die Kommunalaufsicht dem Stadtbürgermeister nach Informationen dieser Zeitung mitgeteilt.







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