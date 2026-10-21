Sobernheims Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hat die nicht rechtskonforme Auftragsvergabe für die neue MSA-Webseite umgangen. Statt einen zweiten Anlauf im Rat zu machen, setzte er auf eine rechtswidrige Eilentscheidung, so die Aufsicht.
Lesezeit 2 Minuten
Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat den Eilauftrag für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie rechtswidrig vergeben. Diese klare Einschätzung hat die Kommunalaufsicht dem Stadtbürgermeister nach Informationen dieser Zeitung mitgeteilt.