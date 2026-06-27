Hilferuf aus Bad Sobernheim Kommunalaufsicht: Keine Dienstvergehen bei Ruegenberg Silke Jungbluth-Sepp 27.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Kommunalaufsicht für die Stadt Bad Sobernheim hat ihren Sitz in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Sie sieht bei Stadtbürgermeister Ruegenberg keine Dienstvergehen, die eine Entfernung aus dem Dienst rechtfertigen würde. Markus Kilian

Die Kommunalaufsicht sieht in der Amtsführung des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg keine Dienstvergehen, die seine Entfernung aus dem Amt rechtfertigen würden. Die Ratsmehrheit hatte einen Hilferuf an die Aufsicht geschickt.

Der schriftliche Hilferuf der drei Bad Sobernheimer Stadtratsfraktionen SPD, CDU und Grüne ist bei der Kommunalaufsicht eingegangen. Dies bestätigte die Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. Die drei Fraktionen, die insgesamt 17 der 22 Ratsmitglieder stellen, hatten vor einigen Tagen ein Schreiben an die Kommunalaufsicht gerichtet, nachdem Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) neuerliche Rücktrittsforderungen zurückgewiesen ...







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