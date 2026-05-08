Kreuznacher Feierabendmarkt Kommt gut an: Wein im Glas und Jazz in den Ohren Markus Kilian 08.05.2026, 14:00 Uhr

i Sind mit der Resonanz des Feierabendmarkts zufrieden: die Organisatoren Iris Prencipe von "Wir sind Kreuznach" und Michael Fluhr von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Markus Kilian

Jazzklänge, Wein und gute Laune – der Feierabendmarkt in Bad Kreuznach bleibt beliebt. Warum die vierte Auflage wieder gut ankam und was die Organisatoren trotz Wolken zu feiern hatten.

Auf der kleinen Bühne des Bad Kreuznacher Feierabendmarkts wurde es am Donnerstag, 7. Mai, dann doch ein wenig enger als sonst: Das Jazzenensemble Blue Bossa der Musikschule Mittlere Nahe unter der Leitung von Karl-Heinz Nagel bot eine abwechslungsreiche Mischung aus modernen und klassischen Jazz-Songs.







Artikel teilen

Artikel teilen