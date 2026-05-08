Jazzklänge, Wein und gute Laune – der Feierabendmarkt in Bad Kreuznach bleibt beliebt. Warum die vierte Auflage wieder gut ankam und was die Organisatoren trotz Wolken zu feiern hatten.
Lesezeit 1 Minute
Auf der kleinen Bühne des Bad Kreuznacher Feierabendmarkts wurde es am Donnerstag, 7. Mai, dann doch ein wenig enger als sonst: Das Jazzenensemble Blue Bossa der Musikschule Mittlere Nahe unter der Leitung von Karl-Heinz Nagel bot eine abwechslungsreiche Mischung aus modernen und klassischen Jazz-Songs.