Fraktionen gegen Steuerplus Kommt Bad Sobernheim nicht um höhere Grundsteuer herum? Silke Jungbluth-Sepp 19.03.2026, 13:00 Uhr

i Der defizitäre Haushalt der Stadt Bad Sobernheim hat in dieser Form keine Chance bei der Kommunalaufsicht. Läuft es auf eine Steuererhöhung fürs Wohnen hinaus? Silke Jungbluth-Sepp. Silke Jungbluth.Sepp

Wie geht es mit dem Haushaltsentwurf von Bad Sobernheim weiter? Eigentlich sollte er in dieser Woche beschlossen werden. Doch ohne Steuererhöhungen will die Aufsicht nicht zustimmen – offenbar nicht mal bei Einsparungen in gleicher Höhe.

Wie schafft es Bad Sobernheim zu einem genehmigungsfähigen Haushalt? Wie berichtet will die Kommunalaufsicht den defizitären Haushalt nicht genehmigen und drängt auf die Steuererhöhungen, insbesondere der Grundsteuer B. Das wiederum wollen Stadtrat und Stadtchef vermeiden, um die Bürger nicht noch stärker zu belasten.







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