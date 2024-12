Andreasmarkt in Kirn Kombi mit Brauereifest kam sehr gut an Sebastian Schmitt 03.12.2024, 12:00 Uhr

Die Kombination des Andreasmarktes mit dem Weihnachtsmarkt und dem Brauereifest kam in Kirn wieder gut an. Allerdings waren weniger Besucher vor Ort als sonst.

{element} Trotz 55 Ständen in der Kirner Innenstadt zog der Andreasmarkt deutlich weniger Besucher an, da dieser erneut auf einen Samstag fiel. Als Premiere gab es dieses Jahr zur bewährten Kombination aus Andreasmarkt und Weihnachtsmarkt zusätzlich das Brauereifest, was bei den Besuchern gut ankam.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen