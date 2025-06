Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall zwischen Daubach und Bockenau schwer verletzt worden. Gegen 15 Uhr war der Mann, der in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs war, in einer Kurve auf der Kreisstraße 23 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo ihm ein Auto entgegenkam. Mit diesem kollidierte der Motorradfahrer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 64-jährige Fahrer des Autos sowie sein Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Kreisstraße 23 musste wegen der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.