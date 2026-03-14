Seit 2014 im Amt
Kohls letzte Sitzung als Winzenheimer Stadtteilchef
Zu seiner letzten Ortsbeiratssitzung gab es für Ortsvorsteher Mirko-Helmut Kohl am Ende von Jürgen Eitel (links) und Wolfgang Kl
Zu seiner letzten Ortsbeiratssitzung gab es für Ortsvorsteher Mirko-Helmut Kohl am Ende von Jürgen Eitel (links) und Wolfgang Kleudgen (rechts) ein Herz und ein Weinpräsent.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nach zehn Jahren als Ortsvorsteher endet für Mirko Helmut Kohl eine Ära. Mit gemischten Gefühlen blickt er auf Winzenheim – und auf die neue Aufgabe, die ihn ins Rathaus führt. Doch was bleibt von seiner Amtszeit? Ein Rückblick mit Überraschungen.

Lesezeit 2 Minuten
War es die überschaubare Tagesordnung, oder warten die Winzenheimer die Mai-Sitzung des Ortsbeirates ab, in der die Nachfolge von Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ins Amt eingeführt wird? Jedenfalls erschienen zur letzten Ortsbeiratssitzung von Kohl nur zwei Zuhörer.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren