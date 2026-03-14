Nach zehn Jahren als Ortsvorsteher endet für Mirko Helmut Kohl eine Ära. Mit gemischten Gefühlen blickt er auf Winzenheim – und auf die neue Aufgabe, die ihn ins Rathaus führt. Doch was bleibt von seiner Amtszeit? Ein Rückblick mit Überraschungen.
Lesezeit 2 Minuten
War es die überschaubare Tagesordnung, oder warten die Winzenheimer die Mai-Sitzung des Ortsbeirates ab, in der die Nachfolge von Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ins Amt eingeführt wird? Jedenfalls erschienen zur letzten Ortsbeiratssitzung von Kohl nur zwei Zuhörer.