Seit 2014 im Amt Kohls letzte Sitzung als Winzenheimer Stadtteilchef Josef Nürnberg 14.03.2026, 15:00 Uhr

i Zu seiner letzten Ortsbeiratssitzung gab es für Ortsvorsteher Mirko-Helmut Kohl am Ende von Jürgen Eitel (links) und Wolfgang Kleudgen (rechts) ein Herz und ein Weinpräsent. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nach zehn Jahren als Ortsvorsteher endet für Mirko Helmut Kohl eine Ära. Mit gemischten Gefühlen blickt er auf Winzenheim – und auf die neue Aufgabe, die ihn ins Rathaus führt. Doch was bleibt von seiner Amtszeit? Ein Rückblick mit Überraschungen.

War es die überschaubare Tagesordnung, oder warten die Winzenheimer die Mai-Sitzung des Ortsbeirates ab, in der die Nachfolge von Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl ins Amt eingeführt wird? Jedenfalls erschienen zur letzten Ortsbeiratssitzung von Kohl nur zwei Zuhörer.







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