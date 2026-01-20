Bilanz und Ausblick Kohls Abschiedsvorstellung in „seinem“ Winzenheim Jens Fink 20.01.2026, 13:00 Uhr

i Die traditionelle Brezel, hier gehalten von (Mitte von links) Mirko Kohl und Landrätin Bettina Dickes sowie Oberbürgermeister Emanuel Letz (Mitte rechts) soll allen Winzenheimern Glück im neuen Jahr bringen. Jens Fink

Eine positive Bilanz für 2025 wurde beim Neujahrsempfang in Winzenheim gezogen. Dank der vorbildlichen Ortsgemeinschaft sei es gelungen, erneut zahlreiche Projekte umzusetzen.

Optimistische wie besinnliche Töne prägten den Neujahrsempfang im Ortsteil Winzenheim, den Sopranistin Birgit Ensminger-Busse und Pianist Hans-Jörg Fiehl musikalisch gestalteten. Für Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl war es der letzte Empfang unter seiner Ägide: Er wird in der Stadtverwaltung künftig als Dezernent für die Bereiche Ordnung, Jugend, Soziales, Schule, Kultur und Sport zuständig sein.







