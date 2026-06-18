Kreuznacher Dezernent legt los Kohl will die Gefahrenstelle am Kornmarkt entschärfen Harald Gebhardt 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Hier geht's links ab! Ordnungsdezernent Kohl (rechts) und Grünen-Stadtrat Hermann Holste sind zuversichtlich, dass die neue Beschilderung und Marierung Wirkung zeigt. Harald Gebhardt

Mehr Sicherheit für Fußgänger im Bereich Kornmarkt ist Mirko Helmut Kohl ein wichtiges Anliegen. Und der Ordnungsdezernent wurde sofort tätig, um den Autoverkehr aus der Mühlenstraße in die Rossstraße zu unterbinden. Das ist schon lange ein Ärgernis.

Es ist eines der ersten Themen, um das sich der neue Ordnungsdezernent Mirko Helmut Kohl gleich nach seinem Amtsantritt gekümmert hat und das ihm besonders am Herzen liegt: Die Entschärfung der Gefahrensituation vor allem für Fußgänger im Bereich des Übergangs von der Alten Nahebrücke zum Kornmarkt in der Verbindung von Mühlenstraße und Rossstraße.







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