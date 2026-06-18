Kreuznacher Dezernent legt los
Kohl will die Gefahrenstelle am Kornmarkt entschärfen
Hier geht's links ab! Ordnungsdezernent Kohl (rechts) und Grünen-Stadtrat Hermann Holste sind zuversichtlich, dass die neue Besc
Hier geht's links ab! Ordnungsdezernent Kohl (rechts) und Grünen-Stadtrat Hermann Holste sind zuversichtlich, dass die neue Beschilderung und Marierung Wirkung zeigt.
Harald Gebhardt

Mehr Sicherheit für Fußgänger im Bereich Kornmarkt ist Mirko Helmut Kohl ein wichtiges Anliegen. Und der Ordnungsdezernent wurde sofort tätig, um den Autoverkehr aus der Mühlenstraße in die Rossstraße zu unterbinden. Das ist schon lange ein Ärgernis.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eines der ersten Themen, um das sich der neue Ordnungsdezernent Mirko Helmut Kohl gleich nach seinem Amtsantritt gekümmert hat und das ihm besonders am Herzen liegt: Die Entschärfung der Gefahrensituation vor allem für Fußgänger im Bereich des Übergangs von der Alten Nahebrücke zum Kornmarkt in der Verbindung von Mühlenstraße und Rossstraße.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren