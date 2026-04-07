Bad Kreuznacher Kita in Not
Können Kinderpatenschaften „Die Brücke“ retten?
Die zweite Elternbeiratsvorsitzende Dominika Führer (l.) und Sulamith Mörtzschke, Leiterin der Kita, arbeiten an deren Erhalt.
Die zweite Elternbeiratsvorsitzende Dominika Führer (l.) und Sulamith Mörtzschke, Leiterin der Kita, arbeiten an deren Erhalt.
Simon Graef

Wie sieht die Zukunft für die Kita ,,Die Brücke“ aus? Kitaleitung und Eltern sehen durch einen neuen Mietvertrag das besondere Konzept der Kita bedroht. Gibt es einen Kompromiss mit dem Vermieter oder müssen Spenden die Kita retten?

Lesezeit 3 Minuten
Die theaterpädagogische Kita „Die Brücke“ kämpft um ihre Unabhängigkeit. Ab 1. September möchte der Vermieter des Kitagebäudes, die Freie Christengemeinde Bad Kreuznach (FCG), die Miete samt Nebenkosten von 1300 auf 4500 Euro erhöhen. Der neue Preis liegt laut FCG damit aber pro Quadratmeter immer noch weit unter dem normalen Gewerbemietpreis in Bad Kreuznach.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren