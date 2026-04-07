Bad Kreuznacher Kita in Not Können Kinderpatenschaften „Die Brücke“ retten? Simon Graef 07.04.2026, 13:55 Uhr

i Die zweite Elternbeiratsvorsitzende Dominika Führer (l.) und Sulamith Mörtzschke, Leiterin der Kita, arbeiten an deren Erhalt. Simon Graef

Wie sieht die Zukunft für die Kita ,,Die Brücke“ aus? Kitaleitung und Eltern sehen durch einen neuen Mietvertrag das besondere Konzept der Kita bedroht. Gibt es einen Kompromiss mit dem Vermieter oder müssen Spenden die Kita retten?

Die theaterpädagogische Kita „Die Brücke“ kämpft um ihre Unabhängigkeit. Ab 1. September möchte der Vermieter des Kitagebäudes, die Freie Christengemeinde Bad Kreuznach (FCG), die Miete samt Nebenkosten von 1300 auf 4500 Euro erhöhen. Der neue Preis liegt laut FCG damit aber pro Quadratmeter immer noch weit unter dem normalen Gewerbemietpreis in Bad Kreuznach.







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