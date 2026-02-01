Hofgartenstraße, Glockengasse, Schillerstraße, Reitschule und Steinweg sollen temporär nicht angefahren werden dürfen. Dagegen wehren sich nun einige Anwohner mithilfe von Anwälten.
Lesezeit 2 Minuten
Gegen die Einrichtung von „Schulstraßen“ und temporäre Fahrverbote für die Hofgartenstraße, Glockengasse, Schillerstraße, Reitschule und Steinweg in den Zeiten zwischen 7.15 und 8.15 Uhr, 11.30 und 13.30 Uhr sowie zwischen 15.30 und 16.15 Uhr, haben vier betroffene Anwohner, die von den Anwälten Benedict Bock, Herbert Emrich und Thomas Scheffler vertreten werden, vor dem Stadtrechtsausschuss Widerspruch eingelegt.