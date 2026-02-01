Anwohner wehren sich Können Bad Kreuznacher Straßen Schulstraße bleiben? Josef Nürnberg 01.02.2026, 16:00 Uhr

i Biegt man von der Hochstraße in die "Reitschule" ein, um Richtung Hofgartenschule zu fahren, stehen Kraftfahrer vor einem Schilderwirrwarrr, das kaum zu überschauen ist. Ein Grund für die Aufhebung? Josef Nürnberg

Hofgartenstraße, Glockengasse, Schillerstraße, Reitschule und Steinweg sollen temporär nicht angefahren werden dürfen. Dagegen wehren sich nun einige Anwohner mithilfe von Anwälten.

Gegen die Einrichtung von „Schulstraßen“ und temporäre Fahrverbote für die Hofgartenstraße, Glockengasse, Schillerstraße, Reitschule und Steinweg in den Zeiten zwischen 7.15 und 8.15 Uhr, 11.30 und 13.30 Uhr sowie zwischen 15.30 und 16.15 Uhr, haben vier betroffene Anwohner, die von den Anwälten Benedict Bock, Herbert Emrich und Thomas Scheffler vertreten werden, vor dem Stadtrechtsausschuss Widerspruch eingelegt.







