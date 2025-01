Premiere in Bad Sobernheim Knutfest: Skandinavische Tradition in der Felkestadt 16.01.2025, 11:47 Uhr

i Auf der Parkfläche zwischen dem E-Center Strese und Beinbrech fand am 13. Januar zum ersten Mal ein Knutfest in Bad Sobernheim statt. Lena Reuther

Wer wirft den Tannenbaum am weitesten? Und wer schätzt am besten beim Baumstammsägen? An der Bad Sobernheimer Westtangente fand am 13. Januar das erste Knutfest, organisiert von Edeka Strese und Beinbrech, statt.

Baumschubser und Sägestars: Die gab es am Montag, 13. Januar, an der Bad Sobernheimer Westtangente. Die Nachbarn Edeka Strese und Beinbrech Holz- und Baustoffzentrum haben gemeinsam zu einem Knutfest eingeladen. „Ganz im Sinne von guter Nachbarschaft und vor allem als lebendiger, kreativer Einzelhandel in der Felkestadt“, betont Dorothee Rupp, Leitung Marketing und Kommunikation bei Beinbrech.

