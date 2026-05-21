Wasserschlacht in Kreuznach
Knatsch mit den Kähnen: Nessel und Göckel streiten
Die Boote nach ihrer jährlichen Lackierung: Zwischen dem Verkehrsverein als Verpächter und Besitzer Armin Göckel hat es gekracht
Die Boote nach ihrer jährlichen Lackierung: Zwischen dem Verkehrsverein als Verpächter und Besitzer Armin Göckel hat es gekracht.
Armin Göckel

Der Verkehrsverein als Verpächter hat sich mit Armin Göckel über die vier gepachteten Kähne auf dem Mühlenteich zerstritten. Göckel hat sich daraufhin vier neue Boote gekauft. Der Verkehrsverein fordert nun die Sanierung der alten Boote. 

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Mit Dirk Nessel, Chef des Verkehrsvereins, und Naheboot-Vermieter Armin Göckel sind nun zwei Männer aneinandergeraten, die ihren eigenen Charakter haben – ganz sicher lässt sich keiner von beiden herumschubsen. Das hat dazu geführt, dass es auf dem Mühlenteich demnächst einen Kahn-Overkill geben könnte.

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