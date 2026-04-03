Mit 23 zu 22 Stimmen wurde der Solarpark auf der Wiesenfläche „Kinzer Hääd“ im Bürgerentscheid der kleinen Gemeinde Königsau abgelehnt. Es gab eine ungültige Stimme.
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Das dürfte im winzigen Königsau weiter für Unruhe sorgen. Zur Landtagswahl am 22. März wurde mal wieder über die potenzielle Solaranlage auf der „Kinzer Hääd“ gestritten – allerdings demokratisch transparent und korrekt als regulärer Bürgerentscheid. Und es ging sehr knapp aus: 23 Wahlberechtigte votierten gegen die 13 Hektar große Solaranlage, 22 dafür – eine Stimme war ungültig.