Grüne Welt in Bad Sobernheim
Knapp 2800 Besucher kamen zum Garten- und Pflanzmarkt
Jantes Plein aus Breitenhaim (links) war quasi „Adjutant“ und Helfer von Thomas Södler, der zum neunten Mal die Garten- und Pfla
Jantes Plein aus Breitenhaim (links) war quasi „Adjutant“ und Helfer von Thomas Södler, der zum neunten Mal die Garten- und Pflanzenmärkte im Freilichtmuseum koordiniert.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Beim Bad Sobernheimer Garten- und Pflanzmarkt kamen die knapp 2800 Besucher mit den Handwerkern und Ausstellern ins Gespräch und stöberten nach Herzenslust.

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Im April beim Garten- und Pflanzenmarkt besuchten 3999 das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum im Nachtigallental, am vergangenen Wochenende kamen 2784 Besucher. „Mehr geht immer. Alle, die da waren, verweilten lange, wollen wiederkommen und kamen mit den Handwerkern und Ausstellern ins Gespräch“, freuten sich Ursula Marx und Wiebke Schulte vom Sekretariat.
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