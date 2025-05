Wer kann Hinweise zu dem lauten Knallgeräusch mit Rauchentwicklung in Merxheim im Bereich des Albachs am frühen Samstagnachmittag geben? Die Polizei Kirn bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein lautes Knallgeräusch in der Nähe des Ortes meldeten mehrere Merxheimer Bürger am Samstag gegen 14.56 Uhr bei der Polizei. Zudem haben sie weißen Rauch wahrgenommen, wie die Polizeiinspektion Kirn berichtet. Bei der Beschreibung der Örtlichkeit des Knalls gingen die Aussagen der Anrufer auseinander. Es kristallierte sich schließlich der Bereich um die Einmündung des Albachs in die Nahe heraus. Die Beamten der Polizeiinspektion konnten vor Ort allerdings keine Hinweise auf den Ursprung des Knalls oder vermeintlich beteiligte Personen erlangen. „Bis dato kam es zu keinem hier bekannten Personen- oder Sachschaden.“ Wer Hinweise auf den oder die Verursacher des Knalls und des Rauchs hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter Telefon 06752/1560 zu melden.