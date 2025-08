Zahlreiche Rittegruppen und Gaukler schauten am Wochenende beim Klosterfest in Pfaffen-Schwabenheim vorbei. Auch so manch Geistlicher konnte der Mittelalter-Veranstaltung nicht widerstehen.

Das Klosterfest der Fördergemeinschaft Kirchen, Klosteranlagen und Kulturdenkmäler florierte wieder einmal mehr. Während andere Mittelalter-Veranstaltungen darüber klagen, dass die Besucherzahl zurückgeht und damit oft einhergehend auch die Zahl der Standbetreiber, registrieren Norbert Theis und sein Organisationsteam immer noch eine Steigerung des Festes. So waren in diesem Jahr mehr als 20 Kaufmanns- und Handwerkerstände, dazu zahlreiche Rittergruppen, Gaukler, Spielleute und manch hoher Geistlicher gekommen um Graf Walram von Sponheim und den Augustinerchorherren ihre Aufwartung zu machen.

i Bunt und fröhlich wie das Mittelalter war, war auch der Einzug durch die Klosterpforte. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Bezeichnend für das Fest ist, wie Ökumene hier lebendig wird. So betrat Pfarrer Heiko Heyer am Freitagabend zum Festmahl in der Kleidung der Augustiner Chorherren den Festplatz. Wobei Heyer hier gar nicht soweit von der Historie des einstigen Augustiner-Chorherrenstiftes Pfaffen-Schwabenheim lag, sind die Augustiner-Chorherren doch Regularkanoniker und wie Heyer Priester und Seelsorger. Noch überraschender war für manch einen der Festgäste, dass am Samstag die evangelische Pfarrerin von Pfaffen-Schwabenheim, Lina Neeb, in der Chorkleidung der Frauenschola den Turnierplatz betrat. Kurze Zeit später zog sie jedoch die Albe wieder aus, da sie im Märchenzelt Märchen für kleine Burgfräuleins und junge Knappen erzählte.

i Am frommen Ort wurde vor dem Essen von den Chorherren der Chorale Augustiniense ausführlich - für so manchen Besucher extrem lange - gebetet. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ihre „Chefin", Henriette Crüwell, Pröpstin unter anderem für die Region Rheinhessen, ließ es sich nicht nehmen und war der ebenfalls der Einladung zum Klosterfest gefolgt. Sie erinnerte in ihrem Grußwort an den Kirchenvater Augustinus, nach dessen Regel die Stiftsherren in Pfaffen-Schwabenheim aber auch Martin Luther als Augustiner Eremit einst lebte. Sie machte den Feiernden so richtig Lust auf das Fest, indem sie an den Augustinus-Auftrag erinnerte, dass die Menschen Tanzen und Springen sollten.

i Der Schmied war im Mittelalter ein wichtiger Beruf. Darum ging Philipp während des Klosterfestes bei Schmied Jürgen Hofmann in die Lehre. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Dem freiheitlichen Gedankengut der Pröpstin hatte Bürgermeister Marc Ullrich nichts entgegenzusetzen, der versprach, auf die Polizeistunde nicht groß zu achten. Daran tat der Verwaltungschef auch gut. Denn die Gefahr, möglicherweise von der Kinderritterarmee gefangen genommen zu werden, war recht groß – hatte der Ritternachwuchs in der Kinderritterschlacht doch ein ganzes Ritterheer geschlagen.

i Bei all den hochrangigen Gästen an der Rittertafel reichte Claudia Kaul (links), zur Prüfung ob kein Gift im Spiel ist, den Vorkostern Julia-Maria von Schenck zu Schweinsberg-Berlandi mit Töchterchen Consulata und Wallhausens Alt-Bürgermeister Franz-Josef Jost die erste Speisen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Bereits am Freitag wurde das Klosterfest mit dem traditionellen Rittermahl eröffnet. „Wir hatten einen tollen Abend mit 150 Personen an der Rittertafel und einer fantastischen Feuerschau", informierte Theis. So ging es dann Samstag nach der Festeröffnung weiter. Viele der Handwerker sind alte Bekannte. Wie immer war es der Fördergemeinschaft laut Theis wichtig, Abläufe zu zeigen wie sie vor Jahrhunderten nötig waren, um eine Kirche zu errichten. Vom gotischen Bogen bis hin zur Schieferdeckung des Kirchendaches konnten insbesondere die kleinen Besucher in der Bauhütte alle Schritte lernen, um später vielleicht einmal Dombaumeister in Mainz zu werden. Zufrieden ist Theis, dass auch in diesem Jahr kein Eintritt erhoben werden musste.