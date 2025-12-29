Das war 2025 Klöckners große Wahlkampfshow und ein Zittersieg Rainer Gräff 29.12.2025, 20:00 Uhr

i Keine CDU-Großveranstaltung ohne Nationalhymne. Das war auch beim Merz-Auftritt in Stromberg so. Rainer Gräff

Jahresrückblick: Es war ein harter Wahlkampf vor der Entscheidung mitten in der Fastnachtskampagne. Und der Aufstieg der AfD wurde vielerorts zur politischen Realität.

Es war eine Wahlkampfshow Anfang Februar, die ein ganz klein wenig an amerikanische Verhältnisse erinnerte. CDU-Bundestagskandidatin Julia Klöckner hatte den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz nach Stromberg geholt und ließ sich mit ihm feiern. Wenige Wochen später waren die Fakten geschaffen und bereiteten den Boden für das, worüber vorher nur spekuliert werden konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen