Kreis-CDU tagt in Bretzenheim Klöckner zu Putin: Situation ernster als wir glauben Markus Kilian 29.09.2026, 17:27 Uhr

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat während des Parteitags der Kreis-CDU vor hybriden Bedrohungen und Spionage gewarnt. Markus Kilian

Die Bundestagspräsidentin warnt beim Parteitag vor hybriden Bedrohungen und Spionage – und fordert mehr Wachsamkeit. Staatssekretär Dirk Herber wirbt für eine vernünftige Eigenvorsorge. Und Kreischef Helmut Martin bricht eine Lanze fürs Kurbelradio.

Im Zuge des Parteitags der Bad Kreuznacher Kreis-CDU in Bretzenheim hat die heimische Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor mutmaßlicher russischer Spionage gewarnt. Kernthema des Parteitags war die innere Sicherheit. Wie die 53-Jährige den gut 100 Besucherin in der Kronenberghalle schilderte, gebe es in der Bundesregierung auffällig viele Anfragen von AfD und Linke, wo es etwa um Knotenpunkte der Infrastruktur, Lage ...







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