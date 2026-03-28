Kreuznacher Schule in Not Klobürste ohne Abtropfschale: Don-Bosco-Schule am Limit Cordula Kabasch 28.03.2026, 13:00 Uhr

i Die Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße ist eine Dauerbaustelle. Die Lehrer schlagen Alarm: Viele sind überlastet, und das Unterrichten in dem maroden, unzureichend eingerichtetem Gebäude wird den Schülern nicht gerecht, klagen sie. Cordula Kabasch

In der Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. Aber die Dauer-Baustelle und das marode Gebäude bringen die Lehrer an ihre Grenzen. Einer von ihnen zieht die Notbremse.

Die Don-Bosco-Schule in der Ellerbachstraße gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Marode Klassenräume, Schimmel an den Wänden, schlechter Geruch: Das ist Alltag an der Förderschule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Wie können Schüler und Lehrer in einem maroden Schulgebäude im Dauer-Baustellenmodus lernen?







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