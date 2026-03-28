Kreuznacher Schule in Not
Klobürste ohne Abtropfschale: Don-Bosco-Schule am Limit
Die Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße ist eine Dauerbaustelle. Die Lehrer schlagen Alarm: Viele sind überlastet, und das U
Die Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße ist eine Dauerbaustelle. Die Lehrer schlagen Alarm: Viele sind überlastet, und das Unterrichten in dem maroden, unzureichend eingerichtetem Gebäude wird den Schülern nicht gerecht, klagen sie.
Cordula Kabasch

In der Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. Aber die Dauer-Baustelle und das marode Gebäude bringen die Lehrer an ihre Grenzen. Einer von ihnen zieht die Notbremse.

Lesezeit 3 Minuten
Die Don-Bosco-Schule in der Ellerbachstraße gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Marode Klassenräume, Schimmel an den Wänden, schlechter Geruch: Das ist Alltag an der Förderschule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Wie können Schüler und Lehrer in einem maroden Schulgebäude im Dauer-Baustellenmodus lernen?

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren