In der Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet. Aber die Dauer-Baustelle und das marode Gebäude bringen die Lehrer an ihre Grenzen. Einer von ihnen zieht die Notbremse.
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Die Don-Bosco-Schule in der Ellerbachstraße gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Marode Klassenräume, Schimmel an den Wänden, schlechter Geruch: Das ist Alltag an der Förderschule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Wie können Schüler und Lehrer in einem maroden Schulgebäude im Dauer-Baustellenmodus lernen?