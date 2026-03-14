Was wollen die Kandidaten? 
Kliniken und Praxen im Naheland unter Druck – was tun? 
Die Nachricht von der Insolvenz des Krankenhauses St. Marienwörth schreckte Patienten, Beschäftigte und die ganze Region auf. Di
Die Nachricht von der Insolvenz des Krankenhauses St. Marienwörth schreckte Patienten, Beschäftigte und die ganze Region auf. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie mit dem Diakonie-Krankenhaus hat das Haus in der Mühlenstraße nun übernommen. Wie soll es mit der Gesundheitsversorgung in der Region weitergehen?
Harald Gebhardt

Welche Ideen und Vorschläge haben die sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 17 für eine stabile Gesundheitsversorgung an Nahe und Glan. Wir haben nachgefragt. 

Lesezeit 3 Minuten
Am 22. März dürfen die Bürger aus dem Kreis Bad Kreuznach bei der Landtagswahl ihr Kreuzchen machen. Landesweit treten zwölf Parteien an. Im Wahlkreis 17, zu dem neben der Stadt Bad Kreuznach auch die Verbandsgemeinden Bad Kreuznach und Langenlonsheim-Stromberg zählen, stehen sechs Direktkandidatinnen und -kandidaten zur Wahl.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik (LaWa)

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