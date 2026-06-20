Kirner Land hofft auf Zuschuss Klimafreundlichkeit des Jahnbads im Fokus Armin Seibert 20.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Kirner Jahnbad kann eine Vorzeigefunktion haben, wenn es gelingt, den fossilen Brennstoff komplett zu ersetzen. Solaranlagen auf dem Dach des TuS-Heims (rechts) könnten helfen. Armin Seibert

Im VG-Rat Kirner Land wurde über ein klimafreundliches Jahnbad diskutiert. Der Rat hofft auf einen satten Bundeszuschuss.

Fusionsvereinbarungen oder Entwässerungssatzung – das waren „dicke Bretter“, an denen Ausschüsse und der VG-Rat Land lange zu bohren hatte. In der jüngsten VG-Ratssitzung gingen diese Themen einstimmig im Minutentakt über die Bühne. Dafür gab es viel Gesprächsbedarf für aktuelle Probleme wie die Kündigung der Jugendarbeiter im offenen Kirner Jugendtreff, weil die Finanzierung wackelt.







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