Kirner Land hofft auf Zuschuss
Klimafreundlichkeit des Jahnbads im Fokus
Das Kirner Jahnbad kann eine Vorzeigefunktion haben, wenn es gelingt, den fossilen Brennstoff komplett zu ersetzen. Solaranlagen
Das Kirner Jahnbad kann eine Vorzeigefunktion haben, wenn es gelingt, den fossilen Brennstoff komplett zu ersetzen. Solaranlagen auf dem Dach des TuS-Heims (rechts) könnten helfen.
Armin Seibert

Im VG-Rat Kirner Land wurde über ein klimafreundliches Jahnbad diskutiert. Der Rat hofft auf einen satten Bundeszuschuss.

Lesezeit 2 Minuten
Fusionsvereinbarungen oder Entwässerungssatzung – das waren „dicke Bretter“, an denen Ausschüsse und der VG-Rat Land lange zu bohren hatte. In der jüngsten VG-Ratssitzung gingen diese Themen einstimmig im Minutentakt über die Bühne. Dafür gab es viel Gesprächsbedarf für aktuelle Probleme wie die Kündigung der Jugendarbeiter im offenen Kirner Jugendtreff, weil die Finanzierung wackelt.

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Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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