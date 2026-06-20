Im VG-Rat Kirner Land wurde über ein klimafreundliches Jahnbad diskutiert. Der Rat hofft auf einen satten Bundeszuschuss.
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Fusionsvereinbarungen oder Entwässerungssatzung – das waren „dicke Bretter“, an denen Ausschüsse und der VG-Rat Land lange zu bohren hatte. In der jüngsten VG-Ratssitzung gingen diese Themen einstimmig im Minutentakt über die Bühne. Dafür gab es viel Gesprächsbedarf für aktuelle Probleme wie die Kündigung der Jugendarbeiter im offenen Kirner Jugendtreff, weil die Finanzierung wackelt.