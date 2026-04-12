Ferienprogramm im Kirner Land
Kletterspaß an der Schwarzen Wand in Kallenfels
Beim Ferienprogramm an der Schwarzen Wand in Kallenfels ging es für zehn Kinder gesichert hoch hinaus.
Beim Ferienprogramm an der Schwarzen Wand in Kallenfels ging es für zehn Kinder gesichert hoch hinaus.
Sebastian Schmitt

Zehn Jungen und Mädchen konnten sich am Freitag beim Klettern an der Schwarzen Wand in Kallenfels versuchen. Das Angebot im Rahmen des Ferienprogramms machte allen großen Spaß. 

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Hoch hinaus ging es am Freitag beim Osterferienprogramm im Kirner Land in Kallenfels: An der Schwarzen Wand erlebten zehn Kinder einen abwechslungsreichen Nachmittag voller Bewegung, Mut und Abenteuer. Gesichert von fünf erfahrenen Helfern des Deutschen Alpenvereins (DAV) wagten sich die Mädchen und Jungen Route für Route am Fels nach oben.

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